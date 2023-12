Gabigol vai deixar o Flamengo e seguir para o Corinthians?

Gabigol no Corinthians? Este foi um dos temas quentes que pautaram o programa Terrabolistas desta segunda-feira (11/12). Com a presença de Mauro Beting como convidado e contando com os fixos Leandro Chaves (âncora), Fernanda Arantes e Aline Küller.

Gabi, segundo Beting, cairia como uma luva no Timão. Mas seria preciso ver os prós e contras de tê-lo. E, também, se é viável ou apenas um sonho de um presidente que acabou de ser eleito eleito no Gigante Paulista.

“O Corinthians precisa de um cara como Gabigol. Afinal, Yuri Alberto decepcionou e irritou até quem não é torcedor corintiano. Porém, se realmente vier e quiser rapidamente se identificar com o Corinthians como ele fez no Flamengo, terá de ralar um pouco mais”, disse, considerando que em 2023 o atacante perdeu um pouco do foco:

“Gabriel nao fez uma boa temporada, assim como o Flamengo. Teve muito desgaste desnecessário. Em alguns momentos, poderia ser mais esperto. Como o timing de uma festa que realizou ou carreira paralela na música. Poderia dar uma segurada”.

Contudo, Beting diz que, mesmo desgastado no Flamengo, é muito mais provável que o atacante continue na Gávea do que arrumar as malas e seguir para o Corinthians.

“Há um desgaste óbvio de Gabigol com o Flamengo. Mas isso não quer dizer que é o fim de uma relação. Gabi é um dos maiores da historia do Rubro-Negro. E num clube tão intenso como é o Flamengo, existirá esses momentos de duscutir a relação. DRs acontecem na vida ainda mais agora com as redes sociais em cima. Pelé, por exemplo, em 1970, quase saiu do Santos. Saiu?

Gabigol e o protagonismo

Fernanda Arantes acredita que uma ida de Gabriel Barbosa para o Corinthias passaria por um tópico: protagonismo:

“Gabi busca visibilidade e centro das atenções. No Flamengo, com tantas estrelas, ele divide isso”.

Já Aline Küller crê que tudo é jogo político do Corinthians:

” Esquece. Ele não vai acertar com o Corinthians. É uma jogada política do Augusto Melo. Gabi ganha muito bem no Flamengo, gosta do Rio. Vai renovar.

