Após pedido de Tite, Flamengo mira contratação de um ponta-direita

O Flamengo vem monitorando possíveis nomes para próxima temporada e entendeu que precisa reforçar mais um setor. Além de zagueiro, laterais (direito e esquerdo), volante e meia, os dirigentes rubro-negros também estão interessados na contratação de um ponta-direita. Afinal, Tite enxerga que existe uma carência na posição. A informação é do “ge”.

LEIA MAIS: Técnico do River indica acerto de De la Cruz com Flamengo

Carência no Flamengo

Atualmente, Luiz Araújo é o único ponta-direita do elenco rubro-negro. O atacante chegou ao clube em junho deste ano e ganhou sequência depois da chegada de Tite. O jogador protagonizou boas atuações na reta final do Brasileirão e acabou virando uma das surpresas positivas da temporada.

Assim, os dirigentes rubro-negros buscam um ponta-direita no mercado para disputar posição com Luiz Araújo. Afinal, Tite enxerga que Everton Ribeiro concorre na posição de Arrascaeta. O camisa 7, por sinal, ainda não renovou seu contrato no clube e está com situação indefinida no Rio de Janeiro.

Tite, dessa forma, quer contar com duas opções nos lados do campo e precisa somente de um ponta-direita. Afinal, Everton Cebolinha e Bruno Henrique vão permanecer no Flamengo em 2024 e já competem por uma vaga no setor esquerdo. É importante lembrar que Matheus Gonçalves está retornando de empréstimo do Bragantino e também atua na mesma função que Luiz Araújo.

O Flamengo vem planejando uma reformulação para próxima temporada. Afinal, alguns jogadores rubro-negros devem ser negociados em 2024. O clube, por sinal, está próximo das contratações do zagueiro Leo Ortiz, do Bragantino, e do meia De La Cruz, do River Plate.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.