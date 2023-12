Vasco acerta a contratação do diretor Alexandre Mattos

O Vasco tem um novo diretor de futebol. Após a demissão de Paulo Bracks, quem ocupará o cargo no Vasco será Alexandre Mattos. Após negociações nos últimos dias, o dirigente mineiro deixa o Athletico, após dois anos, para ser o nome forte da pasta de São Januário. A tendência é que a sua contratação seja oficializada nas próximas horas.

Aliás, mesmo sem ter o anúncio de sua chegada ao Vasco, Mattos, de 47 anos, já conversa com membros da SAF visando a temporada de 2024. A ideia é calcular o mais rápido possível as movimentações que precisará fazer no mercado de transferências.

Carreira de Alexandre Mattos

Um dos diretores de futebol mais renomados do país, Alexandre Mattos tem o reconhecimento de torcedores por trabalhos em gigantes brasileiros. Antes de assumir o Athletico, o dirigente esteve no Cruzeiro (2012, 2013 e 2014), Palmeiras (2016-2018) e Atlético (2020). Entre os principais títulos de sua carreira, estão quatro Campeonatos Brasileiro (2013, 2014, 2016 e 2018).

