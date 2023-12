Botafogo sonda zagueiro brasileiro do Benfica para 2024

O Botafogo está no mercado para reforçar o elenco de olho em 2024. Afinal, com a vaga garantida apenas na fase eliminatória da Libertadores, todo o planejamento do Alvinegro precisou ser antecipado, já que a competição sul-americana terá início em fevereiro. Assim, um dos alvos da diretoria é o zagueiro João Victor, ex-Corinthians e hoje no Benfica, de Portugal.

No entanto, apesar de as conversas acontecerem, a operação não está em estágio avançado. Aliás, o Glorioso ainda pretende acordar o formato da possível transferência. Os europeus querem apenas negociá-lo em definitivo nesse momento, diferentemente dos cariocas, que gostariam de um empréstimo com opção de compra. Isso porque o atleta não vem atuando com frequência no Velho Continente, sem o ritmo de jogo em dia.

Por sinal, o Botafogo trata o sistema defensivo como a prioridade de olho na próxima temporada. Isso porque Adryelson, um dos destaques da equipe em 2023, tem saída encaminhada ao Lyon, da França, outro clube de John Textor, e tende a deixar o Brasil. A mesma situação ocorre a Lucas Perri – o goleiro chegou até a defender a Seleção Brasileira, bem como o camisa 34, após as ótimas atuações na Série A. Outras peças ainda podem sair, caso do meia Eduardo, que recebeu sondagem da Arábia Saudita.

Revelado no Corinthians

João Victor tem 25 anos e fez a sua base no Corinthians, time pelo qual subiu aos profissionais. Depois de ganhar espaço em uma reformulação do grupo paulista, passou a ter bom rendimento e assumiu a titularidade sem muita demora, em 2021 e 2022. Porém, chamou a atenção do Benfica, que o contratou na metade da temporada passada. Ele acabou sendo emprestado na sequência ao Nantes, clube francês, mas já está de volta a Portugal.

