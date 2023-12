Namoro antigo e flerte. A relação que aproxima Corinthians e Gabigol

O torcedor do Corinthians só consegue pensar na possível chegada de Gabigol ao clube. Nos últimos dias, o presidente eleito do Alvinegro, Augusto Melo, disse que o atacante do Flamengo tinha a cara do Timão. O jogador já tinha concordado com o mandatário há algum tempo atrás.

Em novembro do ano passado, em participação no programa ”Altas Horas”, Gabigol disse que combinaria muito com o Flamengo. Algo que levou os corintianos na plateia à loucura.

“Minha família é toda santista. Mas, isso é uma verdade. Eu acho, também, que combinaria muito com o Corinthians”, disse o jogador na época.

Contudo, esta não é a primeira vez que o Corinthians vai atrás do atacante. Em 2019, Andres Sanchez, então presidente do clube, chegou a dizer que Gabigol estava apalavrado com o Timão, mas optou pelo Flamengo pela proposta salarial maior.

“Sim, é o Gabigol. Estava apalavrado conosco, mas foi para o Flamengo. Recebeu uma proposta melhor? Tem que ir para onde recebeu a melhor proposta”, disse Andres, em 2019.

Gabigol no Corinthians em 2024?

O namoro antigo pode virar casamento em 2024. Para fazer acontecer, o Corinthians estuda enviar o volante Vera, mais uma quantia para o Flamengo liberar Gabigol. A oferta foi feita, mas o Rubro-Negro ainda não respondeu.

O jogador tem encaminhada a renovação de contrato com o Flamengo, clube com o qual tem acordo até o fim de 2024. Ele deve estender o vínculo até 2028. Caso não haja a prorrogação, o astro poderá assinar com outra equipe a partir de julho.

