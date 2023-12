Pai de Endrick revela que atacante estava quase acertado com o Chelsea

Um dos destaques do Palmeiras na conquista do Campeonato Brasileiro, o atacante Endrick vive seus últimos meses com a camisa alviverde. Afinal, o jogador já está acertado com o Real Madrid e deve se mudar para a Espanha em julho de 2024, quando completar 18 anos. Contudo, seu destino poderia ser completamente diferente, segundo seu próprio pai.

Em entrevista ao jornal inglês “The Guardian”, Douglas Ramos, pai de Endrick, disse que o filho estava muito perto de ser reforço do Chelsea, da Inglaterra. O centroavante chegou a visitar as instalações da equipe londrina e ver um jogo dos Blues, mas o clube inglês recuou nas conversas.

“Recebemos um convite do proprietário do Chelsea e fomos conhecer o clube e o país. Vimos o Chelsea jogar contra o Arsenal e tivemos a oportunidade de ver o treinador, as instalações…”, disse Douglas Ramos, que prosseguiu,

“Não posso afirmar 100% porque ainda não tinha assinado, mas o acordo foi fechado. Já tinha pensado que iria morar em Londres com todo aquele frio. Mas então, à noite, o representante do meu filho ligou e disse que o dono do Chelsea desistiu do negócio porque o preço que teriam de pagar por Endrick inflacionaria o mercado”, completou.

Chelsea fora, Real Madrid chega e leva Endrick

O Chelsea pagaria cerca R$ 319 milhões para contar com Endrick, que na época tinha 16 anos e ainda ficaria no Palmeiras por mais duas temporadas até poder transferir-se para a Inglaterra. Contudo, como as conversas não evoluíram, o Real Madrid apareceu no cenário.

A equipe espanhola acertou a contratação de Endrick por R$ 194,9 milhões, mas podendo chegar a R$ 400 milhões por conta de bonificações. A maioria das metas previstas no contrato são consideradas com boa possibilidade de serem atingidas, já que estão atreladas ao desempenho de Endrick no Verdão e seu início na Espanha.

