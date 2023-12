Flamengo alcança lucro expressivo com bilheteria em competições nacionais

O Flamengo colecionou fracassos nesta temporada e não conseguiu conquistar títulos em 2023. No entanto, os torcedores fizeram seu papel nas arquibancadas. O clube, dessa forma, obteve um média de público de quase 60 mil pessoas nas competições nacionais. A informação é do “ge”.

Lucro do Flamengo

Assim, os dirigentes rubro-negros alcançaram um lucro na casa dos R$60 milhões em competições nacionais. O time chegou à final da Copa do Brasil e teve chances de títulos do Brasileirão. Portanto, os jogos disputados no Maracanã tiveram grande apelo e participação da torcida.

O Flamengo disputou 24 jogos como mandante no Brasileirão e na Copa do Brasil. Assim, os jogadores rubro-negros jogaram 22 confrontos no Maracanã e apenas duas partidas longe do Rio de Janeiro. Os embates longe do estádio aconteceram no Espirito Santo e em Brasília.

Aliás, as maiores médias de público das competições nacionais aconteceram em clássicos. O jogo diante do Vasco contou com 69.473 mil torcedores no Brasileirão. A partida contra o Fluminense, por outro lado, recebeu 69.978 mil pessoas na Copa do Brasil.

O Flamengo, dessa forma, contou com um lucro de bilheteria de R$ 60.662.492,98 no Brasileirão e na Copa do Brasil. A expectativa é que os jogadores rubro-negros sejam mais competitivos em 2024 e os números obtidos de bilheteria fiquem ainda maiores.

