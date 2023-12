Cano descarta saída e evita comparações com Fred: ‘Me parece louco’

Com gols decisivos e títulos expressivos, Cano e Fred marcaram história e são ídolos do Fluminense. O argentino, por outro lado, não gosta de ser comparado ao ex-jogador e dirigente tricolor. O artilheiro, dessa forma, revelou que não tem dimensão da idolatria que construiu.

Cano x Fred

“Não consigo acreditar que me comparam com o Fred. É algo muito lindo para mim. Ele foi um excelente jogador e um companheiro incrível, tem uma história muito bonita no clube. Idolatria é algo pessoal, claro. Mas me parece louco demais. É um privilégio, claro. Mas não consigo me comparar”, disse Cano ao portal Trivela.

“Ainda não faço ideia do meu lugar entre os ídolos do Fluminense. Acho que só vou ter dimensão mais velho. A verdade é que fico muito feliz com o carinho, é incrível a forma que me tratam. O Fluminense me deu muita coisa, mas ainda não tenho dimensão disso”, completou Cano.

De saída do Fluminense?

Com 39 gols marcados, Cano foi um dos protagonistas do título da Libertadores em 2023. O atacante vem recebendo muitas sondagens do exterior e muitos torcedores temem por uma possível saída do artilheiro. O argentino, por outro lado, não se preocupa com isso e quer permanecer no Rio de Janeiro.

“Será muito difícil. São 100 milhões de reais, não é? (risos). Quero passar a vida aqui”, afirmou Cano.

O Fluminense viaja para Arábia Saudita na próxima terça-feira (12), às 21h. O time entra em campo no dia 18 de dezembro, pela semifinal do Mundial de Clubes. A equipe, dessa forma, vai em busca de mais um título expressivo em 2023.

