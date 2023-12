Al-Hilal conquista 17ª vitória consecutiva com gols de Michael e Malcom

Os brasileiros Michael e Malcom foram destaques no triunfo do Al-Hilal por 3 a 0 sobre o Al-Taawoun pelas quartas de final da Copa do Rei Saudita. Os brasileiros marcaram gols nesta segunda-feira (11) e ajudaram o time comandado pelo técnico Jorge Jesus chegar a 17ª vitória consecutiva na temporada. Além disso, o artilheiro Mitrovic completou o resultado positivo no Estádio Príncipe Faisal Bin Fahd, em Riad, e também foi importante na classificação da equipe para a semifinal do torneio.

Ao mesmo tempo, o Al-Hilal chegou a 25 jogos de invencibilidade na temporada e se destaca como o grande clube saudita, mesmo sem poder contar com Neymar, que se recupera de cirurgia no joelho esquerdo.

Al-Hilal x Al-Taawoun

O Al-Hilal foi melhor que o Al-Taawoun desde o começo, mas teve dificuldades em marcar gols. A primeira vez que conseguiu foi nos acréscimos do primeiro tempo, com um chute de Michael após uma cobrança de escanteio.

No segundo tempo, o Al-Hilal foi mais eficiente e aumentou a vantagem logo aos seis minutos. Milinkovic-Savic avançou pela esquerda, cruzou forte, e Mitrovic marcou de cabeça. Embora o Al-Taawoun tenha tentado reagir em alguns momentos, o Al-Hilal continuou com o domínio da partida e sacramentou o placar aos 38 minutos. Em outra jogada de Michael, o brasileiro roubou a bola do adversário e cruzou para Malcom marcar o terceiro gol dos donos da casa.

