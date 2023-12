Botafogo consulta situação de goleiro de clube colombiano

Com acordo encaminhado com o Lyon, Lucas Perri pode deixar o Botafogo na virada do ano. Dessa forma, o Glorioso já está atento ao mercado em busca de uma reposição para a posição. Após demonstrar interesse por Santos, do Flamengo, dirigentes alvinegros miram outro nome, mas esse fora do Brasil. Trata-se do colombiano Aldair Quintana, do Atlético Nacional.

Segundo a “Espn” da Colômbia, o clube carioca consultou a situação do jogador de 29 anos no último final de semana.

Com seus direitos econômicos ligados ao clube da cidade de Medelín, Quintana vestiu as cores do Deportivo Pereira, também da Colômbia, em 2023, por empréstimo. No total, foram 52 partidas, com 63 gols sofridos, segundo o site “Transfermarket”. Na virada do ano, ele retorna ao Atlético Nacional.

Futuro no Atlético Nacional

Aldair Quintana ainda não sabe se ficará em Medelín. O clube, no entanto, recebeu apenas uma oferta pelo jogador, justamente do Deportivo Pereira. A proposta foi de US$ 300 mil (cerca de R$ 1,5 milhão), por 50% dos direitos econômicos. A diretoria do Atlético recusou.