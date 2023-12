Cano mira título do Fluminense no Mundial: ‘Meu maior sonho’

Cano foi decisivo na conquista da Libertadores e pode conquistar mais um título expressivo em 2023. Afinal, os jogadores tricolores entram na disputa do Mundial de Clubes nos próximos dias. O atacante, dessa forma, revelou que sonha em ser campeão da competição.

“Meu maior sonho é vencer o Mundial de Clubes. É só o que penso agora, no curto prazo. No longo prazo meu maior sonho é competir novamente, ganhar mais coisas, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Recopa, outra Libertadores. Eu vivo meu sonho no Fluminense”, disse Cano ao portal Trivela.





LEIA MAIS: Cano descarta saída e evita comparações com Fred: ‘Me parece louco’

Ídolo do Fluminense

Com gols decisivos e títulos expressivos, Cano está eternizado na história do Fluminense. O atacante chegou ao clube no começo de 2022, já soma 84 gols nas Laranjeiras e hoje é um ídolo da torcida. O argentino, dessa forma, é muito grato pelos últimos anos vividos no futebol.

“Eu até hoje eu ainda não acredito que vivi tudo isso. Não sei se já caiu a ficha que fomos campeões, que passamos por tudo o que passamos. Não é claro para mim ainda. Vivi momentos muito especiais. É uma felicidade incrível. Eu vou assimilando pouco a pouco. Fiz 44 gols ano passado, mas este ano é o melhor da minha vida. Vivi coisas maravilhosas, conquistei a Libertadores, estou eternizado na história do clube, é algo incrível”, completou Cano.

O Fluminense viaja para Arábia Saudita nesta terça-feira (12). Em seguida, os jogadores tricolores disputam uma das semifinais do Mundial, no dia 18 de dezembro. O adversário do time vai ser definido depois do confronto entre Al-Ittihad e Auckland City.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.