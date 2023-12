Às vésperas do Mundial, Romarinho rasga elogios ao Fluminense: ‘É um time muito bom’

Romarinho acredita que Fluminense e Manchester City são os favoritos ao título do Mundial. O atacante joga ao lado de Karim Benzema, é um dos destaques do Al-Ittihad e vai participar da competição pela terceira vez. O jogador, por sinal, foi campeão do torneio em 2012, quando defendia as cores do Corinthians.

“O crescimento de outros países foi grande e fez com que as equipes chegassem mais fortes. Em 2017, com o Al-Jazira, fizemos um grande jogo contra o Real Madrid e poderíamos ter avançado à final. Os sul-americanos e europeus ainda são favoritos por tudo que representam no futebol mundial, mas os representantes de outros continentes atualmente têm melhores condições”, disse Romarinho ao “ge”.





Fluminense é favorito no Mundial?

Além de fazer uma projeção do Mundial, Romarinho também fez questão de rasgar elogios ao Fluminense. Afinal, os jogadores tricolores acabaram de ser campeões da Libertadores, contam com um estilo de jogo bem definido e chegam embalados na disputa da competição.

“É uma grande equipe, tanto que conquistou a Libertadores, o Carioca e fez boas campanhas em outras competições. É um time muito bom, com jogadores de Seleção Brasileira, e certamente chega como um dos favoritos. Mas ainda não pensamos nesse confronto, pois temos outros pela frente e temos que entrar focados neles para, se possível, chegar até o Fluminense depois”, completou Romarinho.

Assim, Romarinho vai em busca do segundo título do Mundial. Aliás, Al-Ittihad e Auckland City se enfrentam nesta terça-feira (12), às 15h (Horário de Brasília). O vencedor do confronto joga diante do Fluminense, no dia 18 de dezembro, pela semifinal da competição.

