Renato Augusto chorou com a eliminação do Fluminense em 2000, conta ex-jogador

O Fluminense encaminhou a contratação de Renato Augusto, ex-Corinthians. Apesar de ter sido revelado pelo Flamengo, o meio-campista tem um passado no futsal do Tricolor, e um vídeo tomou conta das redes sociais neste final de semana. Em 2019, no programa ‘Boleiragem’, do SporTV, o ex-jogador Adhemar, do São Caetano, revelou que o atleta chorou após a eliminação do clube carioca da Copa João Havelange, em 2000.

“Outro furo de reportagem ali no Maracanã. Encontrei o Renato Augusto, um fantástico. Ele falou que chorou aquele dia porque era gandula. Era gandula. O Fluminense deixava os gandulas (ficarem no jogo). Ele estava no meio-campo. Quando ele viu essa bola no meio, pensou que “esse baixinho era doido”. Disse que fez ele chorar aquele dia,” conta Ademar.

Na ocasião, o Tricolor perdeu por 1 a 0 para o São Caetano, no jogo de volta das oitavas da Copa João Havelange. Adhemar foi o autor do gol em cobrança de falta, enquanto o então jovem Renato Augusto, que tinha 12 anos na época, era gandula e chorou com aquele momento.

Passado tricolor no futsal

Quando tinha 11 anos, Renato Augusto era considerado o “melhor da categoria mirim”, que era basicamente formada por meninos mais velhos, já com 12 anos. Dessa forma, o jogador acumulou alguns dos primeiros títulos da carreira atuando com a camisa tricolor.

Sendo assim, foi bicampeão estadual, com a primeira conquista acontecendo no Ginásio Tio Sam, em Niterói. No entanto, com o interesse de migrar para o campo, acabou deixando o Fluminense de forma oficial.

Agora, aos 35 anos, decidiu trabalhar ao lado de Fernando Diniz e retornar ao Tricolor das Laranjeiras 23 anos depois. Ídolo do Corinthians, Renato estava fora dos planos e deve ser o segundo reforço da equipe carioca, visto que o zagueiro Antônio Carlos, do Orlando City, também está bem próximo.