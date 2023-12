Gustavo Scarpa volta aos planos do Atlético

O meia Gustavo Scarpa segue nos planos do Atlético. Embora o clube tenha informado que deixou a negociação, atleta e diretoria alvinegra seguem em contato.

O Atlético fez contato recente atualizando o jogador sobre o negócio. Felipão, que já acertou sua permanência, trata Scarpa como plano A para ser o camisa 10 do Galo na próxima temporada.

Pelo lado do jogador, o Jogada10 apurou que Scarpa tem o desejo de trabalhar com Luiz Felipe Scolari. E com a vontade de Felipão, o jogador prometeu dar prioridade ao Galo em caso de retorno ao Brasil.

O Atlético está disposto a pagar os quatro milhões de euros (R$ 21,25 milhões) conforme pedido pelo Nottingham Forest. Ele tem contrato com o clube inglês até junho de 2026.

Atualmente, Scarpa está emprestado ao Olympiacos, da Grécia, onde tem contrato até junho de 2024. No entanto, pelo lado do jogador, existe a ideia de retornar ao Brasil, considerando que a ida para a Europa não funcionou como ele imaginava.

