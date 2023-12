Inter de Milão x Real Sociedad: escalações e onde assistir

Inter de Milão e Real Sociedad se enfrentam, nesta terça-feira (12), às 17h, em confronto direto pela liderança do Grupo D da Champions. Ambas equipes estão empatadas na tabela e quem vencer o duelo no estádio Giuseppe Meazza garante a primeira posição ao término da primeira fase da principal competição de clubes do planeta.

Como chega a Inter de Milão?

A Inter de Milão faz um grande início de temporada e além de liderar o grupo na Champions (nos critérios de desempate), o time comandado pelo técnico Simone Inzaghi também está na primeira posição do Campeonato Italiano. Dessa maneira, com os mesmos 11 pontos que a própria Real Sociedad, um simples empate diante de seus torcedores garante a liderança do Grupo D.

No enanto, a equipe ainda terá que superar alguns desfalques importantes. Stefan de Vrij, Denzel Dumfries e Benjamin Pavard, lesionados, estão fora do jogo desta terça.

Como chega a Real Sociedad?

Por outro lado, a Real Sociedad também faz uma bela campanha na Champions e além de estar com a classificação garantida para as oitavas de final, pode encerrar a primeira fase na liderança do Grupo D. No entanto, precisa vencer a Inter de Milão fora de casa para ficar com a primeira posição.

Union Berlin x Real Madrid: escalações e onde assistir

Porém, o técnico Imanol Alguacil teve uma baixa de última hora para o jogo desta terça. Brais Méndez fraturou o braço na partida contra o Villarreal no Campeonato Espanhol, terá que passar por cirurgia, e ainda não tem data prevista para o retorno. Além disso, o jogador foi o responsável pelo gol no empate entre Real Sociedad e Internazionale na primeira rodada da fase de grupos, em setembro deste ano.

Inter de Milão x Real Sociedad

Última rodada da fase de grupos da Champions

Data e horário: terça-feira, 12/12/2023, às 17h (de Brasília)

Local: Giuseppe Meazza, em Milão (ITA)

Inter de Milão: Audero; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Cuadrado, Frattesi, Asllani, Sensi, Augusto; Sanchez, Arnautovic. Técnico: Simone Inzaghi

Real Sociedad: Remiro; Odriozola, Zubeldia, Pacheco, Tierney; Mendez, Zubimendi, Merino; Kubo, Silva, Oyarzabal. Técnico: Imanol Alguacil

Onde assistir: Space e HBO Max

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.