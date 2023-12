Fluminense: Cano e Fernando Diniz disputam prêmio internacional de melhores de 2023

Em um ano histórico para o Fluminense, o atacante Germán Cano e o técnico Fernando Diniz podem fazer ainda mais história. Afinal, a dupla tricolor está concorrendo aos melhores da temporada 2023 da Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS na sigla em inglês).

O argentino concorre na categoria melhor jogador, enquanto o comandante briga para ser o melhor treinador do ano em clubes. A votação, porém, é feita por jornalistas e especialistas espalhados em mais 120 países. Dessa forma, o resultado será anunciado no dia 1º de janeiro de 2024.

As disputas de Cano e Diniz, porém, não serão fáceis. Afinal, o atacante briga com outros 24 jogadores, sendo 23 deles que atuam na Europa. Além do argentino, apenas Cristiano Ronaldo está fora do Velho Continente. O treinador, contudo, disputa com outros 14 profissionais. Dessa forma, um dos adversários é Luís Castro, ex-Botafogo.

Alguns dos adversários dos dois tricolores podem ser rivais do Fluminense ainda neste ano. Afinal, nomes do Manchester City, que fez grande temporada, também estão na disputa. O clube inglês disputará o Mundial de Clubes, torneio que o time de Laranjeiras também vai jogar. Dessa forma, brasileiros e ingleses podem se encontrar na final.

Adversários de Cano e Diniz Melhor jogador de 2023

Jude Bellingham (Inglaterra), Real Madrid (ESP);