Amistoso entre Flamengo e Orlando City é remanejado para outro estádio

O Flamengo fará uma parte de sua pré-temporada nos Estados Unidos. No entanto, o amistoso contra o Orlando City, dia 27 de janeiro, organizado pela “FC Series”, antiga “Florida Cup”, mudou de local. A partida anunciada para o Camping World Stadium passou para o Exploria Stadium, que fica na mesma cidade e é a casa oficial do clube norte-americano. A venda dos ingressos terá início a partir do dia 12 de dezembro, pelo portal FCSeries.com.

O local da partida é conhecido, visto que o Rubro-Negro conquistou a Flórida Cup em 2019 por lá. Na ocasião, a equipe da Gávea fez a sua preparação nos Estados Unidos com dois amistosos. O primeiro no empate por 2 a 2 com o Ajax, da Holanda (4 a 3 nos pênaltis), enquanto o segundo foi com a vitória por 1 a 0 sobre o Eintracht Frankfurt, da Alemanha.

Programação do Flamengo

O elenco retorna das férias no dia 8 de janeiro, e Tite pretende comandar dez dias de atividades no Ninho do Urubu. Afinal, os jogadores rubro-negros viajam para os Estados Unidos no dia 18 de janeiro, um dia depois da estreia no Campeonato Carioca.

A ideia do clube é que a estreia contra o Audax, no dia 17 de janeiro, seja disputada em Manaus. Assim, os jogadores rubro-negros viajariam logo depois do jogo para Orlando, nos Estados Unidos. A distância entre as duas cidades é de cerca de quatro horas de avião.

O clube pretende retornar ao Brasil no dia 30 de janeiro, antes do jogo contra o Sampaio Corrêa, no Mangueirão (Belém), pela quinta rodada do Campeonato Carioca. O elenco rubro-negro, dessa forma, planeja ficar na Flórida por cerca de 12 dias.

O Flamengo deve entrar com um time alternativo nas rodadas 2, 3 e 4 do Campeonato Carioca. O elenco profissional, por outro lado, vai disputar as partidas 1 e 5, contra Audax e Sampaio Corrêa.

O clube sofreu fortes críticas em virtude do planejamento feito para 2023. Na época, dirigentes deram 42 dias de férias aos jogadores e trocaram de técnico às vésperas do Mundial de Clubes.

