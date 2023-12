Jóia da base do São Paulo renova contrato por mais três anos

O meia Pedro Vilhena, que estreou entre os profissionais do São Paulo na reta final do Brasileirão, renovou o seu contrato com o clube por mais três temporadas. Considerado uma das grandes joias da base tricolor, o jogador de 21 anos irá permanecer no Morumbi até dezembro de 2026.

Cria da base são-paulina, Pedro Vilhena chegou a ficar no banco em várias partidas da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana deste ano. Entretanto, só pôde ganhar a primeira chance no jogo contra o Fortaleza. Na altura, entrou no segundo tempo e jogou 19 minutos na derrota de sua equipe por 2 a 1. Ainda assim, esta foi uma boa oportunidade e que poderá se tornar mais corriqueira em 2024.

“O São Paulo é um clube gigante. Fico feliz em assinar por mais três temporadas. Agora, é descansar, aproveitar a família e depois continuar o trabalho”, disse o jovem, feliz com a renovação de seu vínculo.

Pedro está no São Paulo desde a categoria sub-13. Se ainda está ganhando suas primeiras chances no profissional, o meia tem números bastante relevantes nas categorias de base. Ao todo, ele marcou 24 gols e deu dez assistências em 155 partidas disputadas.

