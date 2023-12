Fluminense é homenageado em premiação na Suderj

O Fluminense foi homenageado nesta segunda-feira pelo grande ano de 2023. Afinal, em evento no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, a Superintendência de Desportos do estado carioca (Suderj) promoveu o Prêmio Suderj Informa, a Glória do Esporte. Dessa forma, o presidente Mario Bittencourt e o zagueiro Felipe Melo apareceram entre os premiados pelo time tricolor.

Por conta do embarque para a Arábia Saudita para o Mundial de Clubes, que acontece nesta terça-feira, contudo, a dupla não pôde estar presente. Representando o presidente tricolor estava Dhaniel Cohen, funcionário da comunicação do clube. Pelo lado do atleta, seu irmão, André, o representou.

“Amanhã a gente viaja para o Mundial de Clubes, e o Mario está numa reunião no CT Carlos Castilho. Mas ele pediu para eu representá-lo e pediu para agradecer à Suderj, Governo do Estado e todos aqui presentes. Estamos honrados, foi um ano histórico. Dia 4 de novembro é um dia inesquecível para todo tricolor. Vamos representar o Brasil e lutar por mais uma taça”, discursou Dhaniel Cohen.

Algumas das personalidades do esporte presentes foram: os irmãos Diego e Daniele Hypolito, ex-ginastas do Flamengo; a judoca Rafaela Silva, do Flamengo; Juciely, jogadora de vôlei do Sesc Flamengo; e Renan Dal Zotto, treinador de vôlei.

Presidente da Suderj enaltece evento

Além do futebol, atletas de outros esportes também receberam homenagens. Presidente da Suderj, Renato de Paula falou sobre o evento e valorizou as diversas modalidades. Aliás, ele também enalteceu a inclusão no esporte.

“O Rio de Janeiro é a capital do esporte, acho que a gente nunca perdeu esse posto. É do esporte, do esporte adaptado, do esporte paralímpico e do esporte inclusivo. É o esporte além do esporte. Costumo dizer que uma vez investindo no esporte gasta-se menos com segurança, saúde, melhora o transporte… O esporte é um canhão de cidadania”, afirmou Renato de Paula.

