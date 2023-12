Endrick e mais dois concorrem a melhor jogador jovem do mundo

A Federação Internacional de História e Estatística do futebol (IFFHS) divulgou nesta segunda-feira (11) os indicados ao prêmio de melhor jogador jovem do mundo em 2023. E o futebol brasileiro terá três representantes. Todos são atacantes: Endrick, do Palmeiras, Vitor Roque, que disputou o Brasileirão pelo Athletico Paranaense, mas já está vendido ao Barcelona, e Sávio, do Girona, da Espanha.



A premiação, voltada para jogadores nascidos a partir de 2003, tem ainda outros jogadores de destaque internacional. Entre eles, está o favorito Jude Bellingham, inglês do Real Madrid, assim como o argentino Alejandro Garnacho, destaque do Manchester United na primeira metade da temporada europeia. O espanhol Gavi, do Barcelona também está entre os concorrentes e, aliás, é um futuro companheiro de Vitor Roque.

De certa forma, todos os três indicados brasileiros têm um pé no futebol espanhol. Enquanto Sávio está no Girona desde 2022, Vitor Roque chegará em janeiro à Catalunha. Por outro lado, Endrick só se juntará o Real Madrid em junho do ano que vem. Seja como for, os três irão enfrentar-se entre si no segundo turno do Campeonato Espanhol, que tem o Girona como líder.

Jornalistas esportivos e especialistas de mais de 120 países irão escolher entre 25 jogadores para eleger o melhor jogador jovem do planeta neste ano. Dessa forma, a entidade promete divulgar o resultado até o dia 25 de dezembro.

