Gabigol desconversa sobre o Corinthians e diz: ‘Pode ser meu último ano no Flamengo’

“Tenho mais um ano de contrato, no meio de 2024 estou livre. Eu lido muito com a realidade. Agradeço o carinho, é muito f*, estou em São Paulo três, quatro dias, meu telefone não para. Vou aos restaurantes, a torcida do Corinthians vem falar comigo, pessoas que torcem, é muito f*. Teve conversa da renovação, não foi assinada, mas lido com a realidade. Tenho mais um ano de contrato, querendo ou não pode ser meu ultimo ano com a camisa do Flamengo, quero que seja especial”, disse Gabigol.

O nome do Corinthians apareceu na conversa pelo fato do atacante estar na mira do Timão. O presidente Augusto Melo, recém-eleito, afirmou que gostaria de contar com Gabigol. Além disso, o clube paulista estaria disposto a oferecer o volante Fausto Vera ao Flamengo em troca do jogador.

Flamengo e Gabigol, porém, têm uma negociação para renovar o vínculo. O jogador tem contrato somente até o fim de 2024, mas as partes estão perto de um acordo para prorrogar os dias do camisa 10 no Rubro-Negro até o fim de 2028.

“Futebol é muito louco, não quer dizer que eu vá ou não (para o Corinthians). Como vou saber o dia de amanhã? Não sei. A realidade é que tenho mais um ano de contrato e não sei o que vai acontecer”, citou o atacante.

Relação com Tite

Outro tema abordado durante a entrevista foi a relação do jogador com o técnico Tite. Os dois se conhecem dos tempos de Seleção Brasileira, onde Gabigol fez parte do ciclo para a Copa do Mundo de 2022, mas acabou ficando de fora do torneio. Dessa forma, o atacante chegou a provocar o treinador por não ter ido ao Qatar.

Atualmente, contudo, Tite comanda o Flamengo, e Gabigol garantiu que os dois têm boa relação. Apesar disso, porém, o atacante rubro-negro mostrou incômodo por ter sido reserva na reta final do ano.