Torcida do Vitória veta mudança de nome do clube, mas faz aprovação polêmica

Em anúncio realizado nesta segunda-feira (11), o Vitória afirmou que seus torcedores aprovaram a negociação dos naming rights do Barradão com o site de acompanhantes Fatal Model. Contudo, a votação se deu contrária à venda e alteração de nome do clube para o portal de conteúdo adulto.

A empresa ofereceu R$ 200 milhões por dez anos para inserir seu nome ao clube baiano, campeão da Série B do Brasileiro. Além disso, se prontificou a fazer melhorias no departamento de futebol. Mas a proposta recebeu veto dos rubro-negros.

“Após mais de 15.000 votos, as negociações para a compra dos Naming Rights do Barradão serão abertas. A partir de 2024 negociaremos juntos para chegar no melhor para o futuro do clube”, comunicou o Vitória.

Ainda de acordo com o anúncio, as tratativas para a aquisição de naming rights do Barradão também pelo período de por dez anos ainda não foi sacramentada. As negociações devem começar em janeiro.

Fábio Mota, presidente do Vitória, revelou no começo de dezembro que a oferta que o clube recebeu pelo naming rights do estádio foi de R$ 100 milhões.

Leia o comunicado do Vitória

“Nas últimas semanas, o Fatal Model ofereceu duas propostas para aquisição de Naming Rights do Vitória. Como a nossa parceria sempre contou com respeito de ambas as partes, nada mais justo do que pedir a opinião dos torcedores do Leão, as pessoas que mais vivem o Colossal no dia a dia.

Após mais de 15.000 votos, haverá abertura das negociações para a compra dos Naming Rights do Barradão. A partir de 2024 negociaremos juntos para chegar no melhor para o futuro do clube.

Como numa boa conversa, escutamos tudo o que vocês tinham a dizer e estamos aqui para afirmar o nosso respeito pela opinião dos torcedores rubro-negros.

Juntos vamos construir uma parceria de respeito, dentro e fora de campo!”

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.