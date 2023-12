Rony acredita que Abel fica no Palmeiras: ‘Não vai sair tão cedo’

Enquanto o técnico Abel Ferreira ainda não oficializa sua permanência no Palmeiras, não parece haver temor entre os jogadores por uma eventual saída do português. Em entrevista à ESPN, nesta segunda-feira (11), o atacante Rony afirmou que duvida que o treinador vá deixar o Alviverde na virada do ano. Ele tem contrato com o clube até o fim de 2024.

“Para nós, era até surpresa falarem nisso. Em momento nenhum chegou para a gente essa palavra de que ele queria sair. Eu nem sabia que o contrato dele ia até 2024, nem sobre as especulações. Achei que o contrato dele com o Palmeiras nem tinha data de validade. Acho que ele não vai sair tão cedo, pois é um cara que se identificou muito com clube e torcida e acredito que isso pesa muito na hora da decisão”, diz Rony, apontando ainda que Abel sempre se preocupou em não tocar no assunto com os jogadores:

“Ele nunca falou nisso com a gente, pois estávamos no meio de uma temporada muito difícil e desgastante. Muitas vezes, até a gente pensa se não é hora de aproveitar um pouco e recarregar as baterias. Mas nunca escutei esse tipo de assunto por ele, fiquei sabendo das especulações já no final da temporada, quando começaram a falar da possível saída. Dentro de campo, o Abel se torna um treinador muito competitivo mas, fora, ele é um cara extraordinário de se conviver. Não tem nenhum tipo de advertência dentro do clube”.

De fato, o Palmeiras já indicou a permanência de Abel, após reunião ocorrida no último fim de semana. Os jogadores do Palmeiras irão se reapresentar em 8 de janeiro, dando início à pré-temporada de 2024.

