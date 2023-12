Federação Paulista divulga datas da fase de grupos da Copinha

A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou, nesta segunda-feira (11), as datas e horários de toda a primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha. A competição terá seu início no dia 2 de janeiro e a primeira rodada de cada um dos 32 grupos levará, ao todo, quatro dias. A final está programada para acontecer no dia 25 de janeiro, data da fundação de São Paulo.

Cronologicamente, o campeonato começa com dois jogos às 17h do dia 2. São eles Catanduvense x Portuguesa-RJ, em Catanduva, e Ceará x Rondoniense, em Leme. Mas o primeiro dia também reserva a estreia de um grande clube brasileiro: o Botafogo, que enfrenta o Tiradentes (PI), às 21h30, na cidade de Franca.

Já no dia 3, o Grêmio faz sua estreia diante do Serra Branca (RN), enquanto o São Paulo encara o Porto Vitória (ES). Na mesma data, o Internacional enfrenta o Santa Cruz-RN, o Fluminense joga contra o São Raimundo-RR e o Corinthians fecha à noite diante do Ji-Paraná (RO). No dia 4, também há destaques como Atlético-MG x Timon, Santos x Remo e Cruzeiro x Palmas. Aliás, este é o dia em que o atual campeão Palmeiras dá o seu pontapé inicial, diante do Queimadense (PB), em Barueri.

Por fim, o dia 5 marcará as estreias de Vasco da Gama e Flamengo, respectivamente contra Macapá (AP) e São José (RS). A fase de grupos terá, ao todo, 192 partidas. De cada grupo, sairão dois times que entrarão na primeira fase de mata-mata, a partir do dia 12 de Janeiro.

