Palmeiras estuda emprestar Atuesta em 2024

O meio-campo tem sido o setor que movimenta o mercado do Palmeiras neste início de período de transferências. O volante Aníbal Moreno já foi anunciado, e o clube ainda tem interesse nas chegadas de Caio Alexandre e Cauly. Contudo, as chegadas devem fazer que alguns atletas deixem o Verdão. O que é o caso de Atuesta.

O colombiano perdeu espaço no time de Abel Ferreira após sofrer grave lesão em um dos joelhos, no início de 2023. Ele ficou quase 10 meses em recuperação, até ganhar uma chance nos minutos finais do empate contra o Cruzeiro, pela última rodada do Brasileirão. Com contrato até o final de 2026, Atuesta pode acabar sendo emprestado para voltar a ganhar ritmo.

O Palmeiras desembolsou R$ 20,7 milhões para tirar o volante do Los Angeles FC. Assim, o Alviverde não tem a intenção neste momento de vender o atleta, já que não teria um retorno esportivo e não conseguiria recuperar o investimento feito. Apesar de ter perdido praticamente toda a temporada, Atuesta recebeu sondagens de times da liga norte-americana e viu seu mercado ainda valorizado na América do Norte.

Aliás, nos últimos dias, o colombiano se reuniu com a diretoria e comissão técnica, para saber se teria um futuro dentro do clube. Na última sexta, Abel entregou um relatório com um balanço de 2023 e quais jogadores pretende contar.

Para a próxima temporada, o técnico português deve ter como opção para o meio de campo: Aníbal Moreno, Zé Rafael, Gabriel Menino, Richard Ríos e Fabinho. Além disso, Caio Alexandre negocia com o Verdão. Dessa forma, um empréstimo de Atuesta não está sendo descartado pelas duas partes.

