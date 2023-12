Ativo no mercado, São Paulo deve ganhar reforços ‘caseiros’

O São Paulo vem se mostrando ativo no mercado, planejando reforçar sua equipe para 2024, quando vai voltar a disputar a Libertadores. O clube já anunciou as chegadas do meia-atacante Erik e do volante Luiz Gustavo. Além disso, monitora outros nomes como o do centroavante Pedro Raul e o meia Bobadilla. Contudo, outros reforços mais ”caseiros” devem chegar no Tricolor Paulista.

Afinal, o São Paulo espera que Igor Vinícius e Galoppo voltem a atuar após sofrerem graves lesões em 2023. A dupla ficou de fora de boa parte da temporada, principalmente, da campanha vitoriosa da Copa do Brasil, passando a maioria do tempo no departamento médico. Os dois evoluíram nesta reta final de ano e devem ser opções para Dorival Júnior na pré-temporada.

Igor Vinícius fez um excelente ano de 2022, renovou o contrato e tinha a missão de elevar a disputa na lateral direita com Rafinha. Contudo, uma pubalgia, no primeiro jogo da temporada, fez com que ele perdesse todo o resto de 2023. A confiança no jogador faz com que o São Paulo negocie a saída de outros laterais como Nathan e Raí Ramos.

Já Galoppo vinha sendo um dos principais jogadores do São Paulo no início deste ano. Em 11 jogos, ele marcou oito gols e deu duas assistências no Paulistão. Porém, sofreu uma grave lesão no joelho direito e precisou passar por cirurgia.

Emprestado pode virar reforço no São Paulo

Por fim, outra novidade pode ser o meia Nikão. O jogador ficou emprestado ao Cruzeiro em 2023, mas deve retornar ao Morumbi no próximo ano. Dorival tem muito apreço pelo jogador e gostaria de contar com seu futebol. Ele deve se apresentar no CT da Barra Funda em janeiro para alguns testes.

