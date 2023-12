Mattos chega no Rio para se apresentar ao Vasco: ‘Um dos maiores desafios’

O novo diretor de futebol do Vasco, Alexandre Mattos, já está no Rio de Janeiro para se apresentar ao clube. Ele desembarcou no Aeroporto do Galeão, na manhã desta terça-feira, em voo direto de Curitiba, e falou sobre os motivos que o fizeram escolher o projeto cruz-maltino. Mattos, que assinou contrato até o fim de 2025, colocou o trabalho com um dos maiores da carreira e destacou o tamanho do Vasco.

“O gigantismo, o tamanho do clube, o desafio proporcional a isso. Sou um profissional de desafios grandes e chego para um dos maiores. O Vasco, pelo tamanho da instituição e a torcida apaixonada que é… estou muito motivado, com total energia, hoje um profissional maduro, com 20 anos na estrada. E sem dúvida com muitas de esperanças de desempenhar o trabalho que a torcida merece”, disse, ao ‘BTB Sports’.

Com muitos títulos grandes no currículo, Mattos ressaltou que com a alta expectativa vem também a responsabilidade. Afinal, a torcida já se agitou nas redes sociais e aprovou o nome do executivo. Inclusive, havia cerca de dez torcedores de uma organizada para recebê-lo.

“O carinho é legal, mas a responsabilidade aumenta muito. É trabalhar muito pra que as estrelas, que são os jogadores e a comissão tecnica brilhem bastante no Vasco”, concluiu.