Souza não rejeita contrato de produtividade com Vasco: ‘Aceitaria se for justo’

A relação entre Souza e Vasco começa a se encaminhar para ficar ainda mais próxima a partir de janeiro. Afinal, o volante já vem treinando no CT Moacyr Barbosa, em recuperação de lesão, e tem chances de ser o primeiro reforço da SAF cruz-maltina para 2024. Em entrevista ao canal de Youtube ‘Futbolaço Podcast’, o jogador disse que toparia firmar acordo por produtividade, que é o desejo do clube.

“Sim, eu aceitaria. Contrato de produtividade só não serve pra quem tem medo, se o contrato for justo eu aceito assim, pra mim não teria problema nenhum. Tenho totais condições de jogar. Quero muito poder ajudar o clube, e eu quero porque sei que consigo, juntamente com outras peças que ainda vão chegar, dá para melhorar ainda mais. Se houver essa possibilidade, seria um prazer muito grande atuar ao lado dessa torcida de novo”, revelou, complementando em seguida sobre a pedida financeira e o seu alto custo.

“Para outros clubes, de fato, mas ao Vasco, seria algo diferente. Sempre falei aos torcedores que eu aceitaria vir novamente, independente da situação do clube. Eu queria muito poder ganhar título aqui. Tivemos a oportunidade de vencer na Série B lá atrás, mas não é igual. Acho que o Vasco merece prêmios muito maiores e está caminhando para isso, primeiro ano de SAF. É ano de reestruturação e de teste, é difícil mesmo”, acredita Souza, de 34 anos e há 13 anos longe de São Januário.

Conversa com Bracks no início do ano

Antes de se transferir ao Beijing Guon, o volante confirmou que teve rápido contato com Paulo Bracks, até então, diretor esportivo do SAF do Vasco. Para seu lugar, Alexandre Mattos foi oficializado no cargo, nesta segunda-feira (11). Assim, a sequência da negociação também depende dessa avaliação, além da do técnico Ramón Díaz.

Apoio ao elenco contra o rebaixamento

Souza comentou ainda sobre o auxílio aos atletas na reta decisiva da luta contra queda para a Série B. Afinal, como utilizava as instalações do CT, teve contato próximo com diversos jogadores titulares e passou sua experiência.

“Voltei ao Brasil agora, fiz minha cirurgia e aconteceu de eu ficar ali. Acompanhando o time nesse final de ano dramático e, de alguma forma, tentei ajudar os jogadores do Vasco, conversando com um e com outro. O próprio Praxedes, quando as coisas não estavam indo bem, o Paulinho também. A gente já passou por muita dificuldade no futebol e procurei dar suporte aos mais novos. Precisa ter cabeça no futebol, sem isso, é complicado”, destacou Souza.

Primeiro reforço do Vasco?

Por estar utilizando as dependências do Vasco após a lesão em um dos joelhos, existe grande chance de que o volante continue no Rio e se torne o primeiro reforço do clube de olho na próxima temporada. No entanto, o jogador revelou ter propostas do futebol exterior – caso, por exemplo, da Turquia, onde já atuou por Fenerbahçe e Besiktas.

