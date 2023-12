Santos faz proposta para contratar Thiago Carpini

Em um grande processo de reformulação para 2024, o Santos definiu como uma das prioridades seria a contratação de um novo treinador. Dessa forma, o Peixe sondou o mercado e viu Thiago Carpini como o nome ideal para comandar a equipe. O clube já realizou uma proposta para o treinador, que hoje trabalha no Juventude. As duas partes devem se reunir nesta terça-feira (12), para discutir algumas questões.

A ideia do Santos é oferecer inicialmente um contrato de dois anos para Carpini. No entanto, ainda não existe um acerto em relação a questões financeiras entre clube e treinador. Contudo, o nome do treinador virou um dos mais queridos dentro do Peixe.

Afinal, antes mesmo de ser eleito presidente do Santos, na semana passada, Marcelo Teixeira já havia entrado em contato com o treinador para consultá-lo sobre o interesse de vir para a Vila Belmiro no ano que vem. Contudo, ao ser questionado durante as eleições, o mandatário despistou e negou qualquer interesse.

Thiago Carpini está de férias com a família. O treinador tem contrato com o Juventude até o fim do ano que vem e possui uma multa de rescisão contratual superior a R$ 1 milhão.

O treinador iniciou sua carreira como auxiliar técnico no XV de Piracicaba. Passou ainda por Botafogo-PB e Guarani, onde teve a primeira oportunidade como treinador. Além desses clubes, também passou por Oeste, Inter de Limeira e Ferroviária. Contudo, foi nesta temporada que ganhou destaque. Ele conduziu o Água Santa ao vice-campeonato no Paulistão e também levou o Juventude de volta a série A.

