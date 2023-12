Corinthians abre conversas com Benfica para manter Lucas Veríssimo

O Corinthians abriu contato com o Benfica para a manutenção do zagueiro Lucas Veríssimo. O defensor de 28 anos tem vínculo de empréstimo com o Timão apenas até junho de 2024 e quer permanecer no Alvinegro. Contudo, em acordo, ficou definido que, para ficar com o jogador, o clube do Parque São Jorge teria que desembolsar R$ 53 milhões.

O valor era inviável no momento, já que o Corinthians passa por uma grande reformulação e terá que guardar alguma quantia para reforçar outros setores. Assim, o Timão ouviu que o Benfica estaria disposto a baixar o valor para R$ 42,5 milhões. Augusto Melo, novo presidente do clube , revelou, em entrevista à “TV Bandeirantes” que as diretorias estão em contato para chegar a um denominador comum.

Veríssimo chegou no segundo semestre de 2023 e participou de 18 jogos. Neste período, marcou um gol e distribuiu duas assistências. Ele se firmou rapidamente no time titular ao lado de Gil. Contudo, com a saída do veterano na próxima temporada, deve formar dupla com outro jogador.

Corinthians tem dor de cabeça na defesa

Aliás, o setor defensivo é uma verdadeira dor de cabeça no Timão. Neste momento, além de Veríssimo, o elenco do Corinthians tem Caetano e Bruno Méndez como opções na zaga. O uruguaio, no entanto, está em final de contrato e não possui permanência garantida em 2024. Assim, o Corinthians se vê obrigado a procurar mais um defensor para o ano que vem. Raul Gustavo, que estava no Bahia, deve retornar.

