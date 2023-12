Neymar vai comprar SAF do Santos, diz jornalista

O Santos caiu para a Série B do Brasileirão. Com forte crise financeira problemas extracampo, o Peixe vai virar SAF. Aliás, o comprador será Neymar.





Quem garante a informação é o jornalista Benjamin Back. Durante comentário sobre a situação do Santos, o comunicador informou que o negócio entre Peixe, Neymar e o pai do jogador vai acontecer, configurando um bom cenário para a agremiação.

“E eu não tenho dúvidas: o Santos vai virar SAF. Podem, portanto, anotar. E o pai do Neymar e o Neymar vêm aí para comprar o Santos. E quer saber… O negócio não é ruim, não. Boa parte da torcida do Santos vai, então, receber isso com bons olhos. Aguardemos”, comentou em vídeo feito para a CNN.

Em seu comentário, em seguida, Benja ainda falou sobre a queda do Peixe para a Série B e garantiu que o time que é o pior da história na agremiação paulista.

“Foi um ano para o torcedor do Santos esquecer. Terminou ruim, da mesma forma que começou. Catastrófico, com o time chegando ao primeiro rebaixamento da história do clube. Isso, em pleno Campeonato Brasileiro que homenageou o rei Pelé. Com certeza, o pior Santos que eu vi na vida. Teve eleição. Ganhou Marcelo Teixeira, figura conhecidíssima nos bastidores do clube. Filho de Milton Teixeira, ex-presidente do Santos. Rico, empresário bem sucedido. Ele vai reestruturar tudo, tem experiência e dinheiro para isso”, concluiu.

O Santos, afinal, foi rebaixado para a Série B do Brasileirão ao conquistar apenas 43 pontos no Campeonato Brasileiro, campanha com 11 vitórias, 10 empates e 17 derrotas.