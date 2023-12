Manchester United x Bayern, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 16h

Manchester United e Bayern jogam nesta terça-feira (12/12), às 17h (de Brasília) pela última rodada do Grupo A, no Old Trafford. O Bayern lidera com 13 pontos e está garantido em primeiro lugar, com vaga às oitavas. O United tem quatro pontos, na lanterna. Tem de vencer e torcer por empate no duelo entre Copenhague e Galatasaray (ambos com cinco pontos) ou estará eliminado.

E a Voz do Esporte programa uma cobertura especial para este duelo. Cesar Tavares está no comando e na narração. A transmissão começa às 16h, com um pré-jogo de primeira.