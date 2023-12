Após saída de Suárez, Iturbe também deve deixar o Grêmio

O Grêmio vive momento de definições no mercado e mais um atacante pode estar de saída do clube. Afinal, logo após o fim do Campeonato Brasileiro, Luis Suárez se despediu e deve acertar com o Inter Miami, dos Estados Unidos. Mas outro que tem chances de não ficar na próxima temporada é Iturbe, que chegou no meio do ano.

O paraguaio de 30 anos estava livre no mercado e chegou para ser uma das opções do técnico Portaluppi ao camisa 9 uruguaio. No entanto, acabou sendo pouco utilizado pela comissão – disputou apenas seis jogos. Por isso, não atingiu as metas contratuais e, portanto, ficou sem ativar as cláusulas para que acontecesse a renovação automática.

Aliás, o Grêmio tem o ataque como principal setor para contratações de olho no ano que vem. A diretoria sabe que será difícil repor a saída de Suárez, mas reconhece a necessidade de ir em busca de reforços. Um dos alvos, por sinal, é o argentino naturalizado mexicano Funes Mori, do Monterrey, do México. Além disso, Lautaro Díaz, do Independiente del Valle, do Equador, também interessa ao Tricolor gaúcho.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.