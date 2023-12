Botafogo tem volta de empréstimo de quatro jogadores que já foram titulares

Ainda sem reforços para 2024, o Botafogo terá a volta de alguns jogadores de empréstimo. Quatro deles, aliás, já foram titulares do time e tiveram momentos de destaque. São eles: os volantes Breno e Luís Oyama, o meia-atacante Chay e o atacante Erison. Assim, terá que definir o que fazer com esses nomes, que permanecem sob contrato na próxima temporada.

A tendência é que apenas Oyama e Erison tenham chances de serem observados pelo técnico Tiago Nunes a partir de janeiro. Até porque há uma necessidade de opções no meio de campo e no ataque, com a iminente saída de Diego Costa. Oyama, com contrato até 2025 com o Glorioso, caiu com o Goiás. No entanto, assim como Breno, não teve desempenho de alto nível e frequentaram mais o banco de reservas.

Já o caso de Chay parece resolvido. O Botafogo não utilizará o jogador pelo terceiro ano seguido e vai cedê-lo a outro clube. O destaque do título da Série B de 2021, por sinal, já foi emprestado a Cruzeiro e Ceará. Aos 33 anos, vem cada vez mais em baixa. Erison, por sua vez, defendeu o São Paulo e não empolgou. Porém, sob contrato até 2025, o “Touro” é visto como um atacante de potencial.

Outros seguem emprestados pelo Botafogo

Alguns outros jogadores faziam parte do elenco sub-23 e, dessa forma, vem sendo repassados à medida em que retornam. Há, também, os casos de mais nomes de destaque que só vão voltar a partir de junho. São eles: os zagueiros Lucas Mezenga ( ) e Luís Segovia (RWB Molenbeek-BEL), o volante Kayque (RWB Molenbeek-BEL) e meia-atacante Gustavo Sauer (Rizespor-TUR).

