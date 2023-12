Teixeira projeta verba maior na Série B e crava Pacaembu como casa do Santos

A queda para a Série B, fará com que o Santos perca um grande valor nas verbas para a próxima temporada. Os times que disputam a Segunda Divisão não recebem as mesmas cotas que os particpantes da Série A. Contudo, o presidente eleito do Peixe, Marcelo Teixeira, já pensa em formas para conseguir equacionar as finanças e montar um time competitivo em 2024.

Teixeira vive com a expectativa de um crescimento da arrecadação com direitos de transmissão ainda na Série B do Brasileirão. Para isso, ele aposta na força da marca do Santos dentro da competição.

“Já manifestamos isso porque, independentemente de o Santos disputar Campeonato Paulista, Série A, Série B, o Santos tem uma marca, uma história, uma tradição. Essa marca é valorosa. O clube jogará a Série B. Não está acostumado, mas é uma realidade. Será a vitrine, audiência máxima da dos veículos de comunicação. Não comparando com todos os demais clubes que já passaram por esse momento, mas nós somos o Santos”, disse Teixeira.

Santos vai jogar no Pacaembu

Além disso, o mandatário cravou que a equipe vai atuar no Pacaembu em 2024. A Vila Belmiro vai passar por uma reforma na qual será construída uma nova arena. Até lá, o Peixe deve atuar no Paulo Machado de Carvalho.

“Enquanto o Santos não atuar na Vila, nós vamos utilizar no Pacaembu. Tínhamos o contrato de intenções assinado. Agora, faremos um contrato definitivo e pretendemos, até a reinauguração, jogar algumas partidas como teste. Com departamento de futebol feminino, com a equipe de base. Porque nós não teremos a capacidade ainda pro Pacaembu. A equipe profissional atuará no Pacaembu quando nós tivermos toda obra concluída. Essa obra concluída está prevista para o final de abril, dia 27, que seria a data de reinauguração”, completou o mandatário.

