Internacional encaminha renovação contratual de Alan Patrick

O Internacional tem negociação bem encaminhada para renovar o contrato de um dos destaques da temporada: Alan Patrick. O meia possui vínculo, nesse momento, até abril de 2025, mas o novo acordo seria para estender até julho ou dezembro de 2026. Além disso, pelas ótimas atuações no ano, receberá também valorização salarial e aumento da multa rescisória.

Com a chegada do técnico Eduardo Coudet, o armador passou a atuar mais adiantado em relação à época de Mano Menezes. Assim, começou a formar dupla com Enner Valencia no ataque, porém, sempre tendo liberdade para criar jogadas. Vive seu auge na carreira: foram 62 jogos disputados com a camisa do Colorado, 16 gols e dez assistências em 2023.

Por outro lado, o Internacional tem outra prioridade, que pode, aliás, influenciar no planejamento. Afinal, a permanência do treinador argentino não está ainda garantida, mesmo com a reeleição do presidente Alessandro Barcellos. Reuniões estão acontecendo no CT Parque Gigante para tratar dos detalhes. A tendência é que a situação se defina antes de janeiro, até de olho em atacar o mercado para reforçar o elenco.

