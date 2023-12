Empresário de Gabigol cita acordo verbal e nega negociação com o Corinthians

Em meio à transição para a próxima temporada, o Flamengo busca reformular seu elenco e ter um 2024 diferente. Nesse sentido, a diretoria rubro-negra antecipou as negociações para a renovação de Gabigol, que tem contrato até dezembro do próximo ano e chegou a um acordo, porém o documento ainda não foi assinado. Recentemente, o presidente eleito do Corinthians, Augusto Melo, teceu elogios ao jogador, porém o empresário do camisa 10, Júnior Pedroso, confia em sua permanência para os próximos anos.





“Existe um acordo econômico que foi muito bem conduzido pelo Bruno Spindel e Marcos Braz durante uma negociação de um pouco mais de um ano. Começamos em setembro de 2022 e finalizamos em meados de outubro de 2023 com uma ligação dos representantes do Flamengo nos parabenizando pela negociação. Também ligaram para os pais do Gabriel (Valdemir e Lindalva) e abordaram o Gabi pessoalmente no CT. Desde então estamos aguardando cautelosamente pelas minutas de contrato para avançarmos para os próximos passos: a assinatura e o anúncio oficial” disse ao portal ‘ge’, antes de completar:

“Não existe outro cenário. Nós negociamos com pessoas sérias. Passamos mais de um ano negociando com Braz e Spindel, com diversas reuniões no Rio e por telefone. Em outubro selamos o acordo verbalmente. Se isso mudou, aguardamos uma comunicação por parte do Flamengo. Negociamos com pessoas sérias, que cumprem acordos”, reiterou.

“Não abrimos negociação com o Corinthians porque temos uma renovação compactuada”, concluiu.

Valores e tempo de contrato

Ao antecipar a negociação, o Flamengo gerou a insatisfação de uma ala da diretoria. Essa não concordava com os valores envolvidos e com o tempo de contrato, até o fim de 2028. Diante disso, a direção rubro-negra pretende bater o martelo somente em 2024, de acordo com a performance do atacante, que teve sua pior temporada pelo clube carioca.

Como tem contrato até dezembro de 2024, o atacante já poderá assinar um pré-contrato com qualquer outro clube a partir de julho. A ala da Gávea acredita que os valores são exorbitantes pelo que o atleta tem desempenhado, enquanto a parte da direção do Ninho do Urubu defende a extensão do vínculo, porém prega cautela no momento.

Por outro lado, Gabigol participou nesta segunda-feira (11) do Podpah e reiterou que tem contrato até dezembro de 2024 e que pode ser seu último ano com a camisa da equipe carioca e revelou a insatisfação por conta da reserva. Em 2023, o atacante esteve em campo em 58 jogos, com 20 gols e quatro assistências, números inferiores as quatro temporadas anteriores.

