São Paulo quer definir situação de Lucas nesta semana

O São Paulo tem um grande objetivo nesta janela de transferência que é renovar com Lucas Moura. O meia-atacante tem contrato até o final deste ano, mas o Tricolor quer acertar um novo vínculo com o atleta nesta semana. O clube do Morumbi trabalha para definir os últimos detalhes nos próximos dias e não deixar o caso virar uma novela.

Para firmar um novo acordo, o São Paulo ofereceu um contrato de três anos para o atacante. Lucas e seus representantes acreditam que deve haver uma valorização do jogador, importante na conquista da Copa do Brasil. Contudo, o entrave é o salário, algo costurado todos os dias pelo presidente do Tricolor, Júlio Casares.

“Tudo passa pela questão financeira. Faltam alguns ajustes. Mas está muito próximo. É uma questão que o Lucas entende que o São Paulo tem um projeto, conta com ele, mas também tem responsabilidade orçamentária. Mas, falar que vamos fechar, só farei isso quando estiver realmente fechado”, disse Casares, após ser reeleito.

Torcida do São Paulo aposta no ”carinho” para a permanência de Lucas

O camisa 7 recebeu sondagens de dois clubes da Premier League, um dos Estados Unidos e outro do México. Porém, o São Paulo aposta no lado emotivo do atacante. Lucas recebeu um carinho enorme quando retornou ao Morumbi, e a torcida vem abraçando ele e sua família em cada postagem na rede social.

Além disso, o São Paulo aposta na Libertadores, competição que Lucas não disputou, para que o atacante fique. O Tricolor vem ouvindo o próprio jogador para montar o elenco em 2024. Afinal, foi o camisa 7 que indicou a contratação de Luiz Gustavo ao clube. Com o atleta ativo no dia a dia, o Soberano apenas deseja confirmar a permanência de seu astro na próxima temporada.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.