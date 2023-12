Mundial de Clubes: Fluminense divulga programação de treinos na Arábia Saudita

Em meio à expectativa para o Mundial de Clubes, o Fluminense divulgou a programação de treinos durante sua estadia na Arábia Saudita. Vale lembrar que a delegação tricolor embarca para o país na noite desta terça-feira (12) em direção à Jidá, onde fará as atividades visando a estreia no torneio, no próximo dia 18, com adversário ainda a ser definido.





Primeiramente, o embarque da delegação tricolor, diferentemente do que aconteceu nos jogos da Libertadores, será pelo Terminal de Cargas (TECA) do Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão) na Ilha do Governador, Rio de Janeiro. Por orientação das autoridades, os torcedores que desejam comparecer ao embarque deverão se concentrar na estação BRT Fundão – Terminal Aroldo Melodia, mais próxima ao Terminal de Carga. Assim, a chegada do ônibus que levará os jogadores para o aeroporto está prevista para a partir das 18h.

A chegada em Jidá está prevista para 9h45 desta quarta-feira (13), quando Fernando Diniz (treinador) e Nino (capitão) participarão de uma entrevista. Antes da estreia, serão quatro sessões de treinos, nos dias 14, 15, 16 e 17, todos eles no King Abdullah Sports City.

Estreia e sonho do título

O Fluminense estreia no Mundial de Clubes no próximo dia 18 (terça-feira) ,às 15h (de Brasília). O adversário, portanto, sairá da chave entre Al-Ittihad, da Arábia Saudita, Auckland City, da Nova Zelândia, e Al-Ahly, do Egito. Do outro lado da chave estão León, do México, e Urawa Red, do Japão, que podem enfrentar o Manchester City, da Inglaterra.

Além disso, com o título da Copa Libertadores, o Tricolor também garantiu vaga no Mundial de Clubes de 2025, que terá um novo formato, com mais equipes. Na edição de 2023, os comandados de Fernando Diniz tentam quebrar o jejum de dez anos sem um brasileiro erguer o troféu do torneio. Assim, o último foi o Corinthians, que derrotou o Chelsea, em 2012.

Confira a programação de treinos

12/12

20h55 – Saída – Rio de Janeiro

13/12

09h45 – Chegada – Jidá

Entrevista do técnico e capitão

14/12

10h30 – Treino

King Abdullah Sports City

Aberto à imprensa

15/12

10h30 – Treino

King Abdullah Sports City

Aberto à imprensa com entrevista

16/12

10h30 – Treino

King Abdullah Sports City

Fechado à imprensa

17/12

10h30 – Treino

King Abdullah Sports City

Aberto à imprensa com entrevista

18/12

Primeira partida

15h

19/12

10h30 – Treino

King Abdullah Sports City

Aberto à imprensa com entrevista

20/12

10h30 – Treino

King Abdullah Sports City

Fechado à imprensa

21/12

10h30 – Treino

King Abdullah Sports City

Aberto à imprensa com entrevista

22/12

Partida 2

* Horários de Brasília

