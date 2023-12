Cristiano Ronaldo é o nome mais pesquisado na história do Google

Um dos grandes nomes do esporte mundial, o craque Cristiano Ronaldo gera curiosidade nos internautas pelo mundo. De acordo com o Google, o nome do astro português foi o mais pesquisado na história da plataforma.

“Um dos ícones de Portugal está lá. Entre os atletas mais pesquisados surge uma das grandes figuras de Portugal, reconhecida não só no nosso país, mas também por este mundo fora: Cristiano Ronaldo. Cristiano foi o atleta mais pesquisado no Google nos últimos 25 anos globalmente, o que equivale a mais um título para a sua extensa lista de conquistas”, iniciou a empresa que afirmou ainda que vai mostrar as principais pesquisas.

“Neste ano, em que o Google comemora os 25 anos, não se terá uma retrospectiva apenas de 2023, mas, sim, do último quarto de século, como forma de mostrar quais os temas, os momentos, as personalidades, e outros tópicos que foram os mais pesquisados no Google a nível mundial”, revelou a empresa.

Cristiano Ronaldo é um dos grandes nomes do esporte mundial. Ele iniciou a carreira na base do Sporting e, por lá, se profissionalizou. Pouco depois foi para o Manchester United, quando venceu sua primeira Champions League. Foi na Inglaterra que ganhou pela primeira vez o prêmio de melhor do mundo.

Em 2009, CR7 se transferiu para o Real Madrid, onde tornou-se o maior artilheiro da história do clube. Depois, passou por Juventus e voltou ao Manchester United. Atualmente, com 38 anos, ele defende o Al Nassr, da Arábia Saudita.