Haaland, Benzema ou Cano: quem teve os melhores números em 2023?

Com o início do Mundial de Clubes, o “Bettingexpert”, site parceiro do Torcedores, fez uma comparação entre os três principais atacantes da competição: Cano e Haaland, que estreiam apenas na fase semifinal, e Benzema, que enfrenta o Auckland City nesta terça-feira (12). Os números dos atacantes são restritos a competições nacionais de 2023.

Segundo os números, com apenas 27 toques, Haaland já marca um gol, enquanto Benzema e Cano precisam de 67 e 73 toques respectivamente para balançar as redes. Já com chutes ao alvo, Haaland e Benzema ficaram com números mais parecidos, com 57 e 53, e Cano com 34. Confira, abaixo, os principais números dos três atacantes:

Haaland

O norueguês, que já foi campeão de tudo em sua primeira temporada pelo Manchester City, é um dos principais atacantes do futebol mundial, e os números só comprovam isso. Em 35 jogos pela Premier League entre janeiro e dezembro, foram 29 gols saindo de 21 chutes e 7 cabeçadas.

Falando de números, Haaland marca a cada 98 minutos e precisa de incríveis 27 toques na bola, acertando o alvo em 57 dos 119 chutes que deu. Com 48% de precisão, converteu 24% de suas chances.

Benzema

Benzema teve novos começos em julho, já que trocou o Real Madrid pelo Al-Ittihad da Arábia Saudita. Mesmo assim, não deixou de ser goleador em 2023. Em 29 jogos válidos pela LaLiga e Saudi Pro Leage, foram 21 gols saindo de 19 chutes (17 deles com o pé direito) e apenas duas cabeçadas.

Falando de números, Benzema marca a cada 114 minutos e precisa de 68 toques na bola, acertando 53 dos 119 chutes que deu no gol. Isso faz com que sua precisão seja de 45%, convertendo 18% de suas chances.

Cano

Cano teve um grande ano pelo Fluminense, juntando 40 gols por Brasileirão, Libertadores, Copa do Brasil e Carioca. Pelo campeonato nacional, foram 10 gols em 30 jogos, sendo dois dos nove chutes de fora da área.

Apesar do número de gols no campeonato nacional ser menor que o dos concorrentes, os chutes no alvo de Cano fazem os três competirem igualmente. O argentino precisa de 73 toques na bola, acertando 34 dos 82 chutes que deu no gol. Isso faz com que sua precisão seja de 41%, convertendo 12% de suas chances.

