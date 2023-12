Vai começar a disputa: Conheça a taça do Mundial de Clubes, cobiçada pelo Fluminense

Vai começar a última competição oficial do calendário esportivo de 2023. Trata-se do Mundial de Clubes, que será realizado entre os dias 12 e 22 de dezembro, na Arábia Saudita. O Fluminense embarca em direção à Jidá nesta terça-feira (12) e sonha em trazer mais um troféu para a galeria do clube, A empresa Thomas Fattorini Ltd. foi responsável pelo projeto da taça em Birmingham, no Reino Unido.

Em 2005, a Fifa decidiu reformular o Mundial de Clubes. Antes disso, tirando a edição especial de 2000, o torneio era intercontinental, mas limitava-se a ter as presenças do vencedor da Libertadores e do ganhador da Champions League. Diante disso, o São Paulo foi o primeiro detentor da taça ao derrotar o Liverpool no Japão.

O troféu do Mundial pesa 5,2 kg, tem 50cm de altura. Assim, o original pertence à Fifa, enquanto uma réplica é entregue aos clubes vencedores – último foi o Real Madrid. De acordo com a entidade internacional, a taça mostra seis pilares de prata, representando as confederações.

Além disso, a base banhada a ouro representa o país anfitrião da competição. Todos eles seguram um globo na forma de bola de futebol, que é feito de latão, cobre, prata, metal, alumínio, cromo e ródio.

Diferenças para o troféu de 2000

Vale lembrar que a Fifa realizou uma edição diferente do Mundial de Clubes em 2000, que deu origem cinco anos mais tarde ao atual formato. No entanto, a taça conquistada pelo Corinthians era bem diferente da atual.

Naquela época, o troféu era totalmente prateado, pesava 4kg e media 37,5cm de altura. Nesse sentido, ele continha as frases “Campeonato Mundial de Clubes da FIFA” e “FIFA” e uma bola de futebol baseada na Copa do Mundo de 1998.

