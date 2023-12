João Paulo lamenta queda e diz querer ajudar Santos na Série B

Um dos líderes do elenco do Santos, o goleiro João Paulo se manifestou nas redes sociais nesta terça-feira (12), sobre o rebaixamento da equipe para a Série B. Antigo capitão da equipe, o arqueiro pediu desculpas pelo descenso e disse que quer permanecer no Peixe para fazer o clube voltar a Série A do Campeonato Brasileiro.

“Tenham certeza que o Santos se reerguerá e mostrará novamente a sua força e sua grandeza, esse rebaixamento não diminui tudo que a instituição construiu ao longo de sua história, de títulos e grandes jogadores, só tenho a agradecer por tudo que o Santos FC fez por mim, e espero ajudar a recolocar o Santos em seu devido lugar”, escreveu João Paulo.

Um dos principais jogadores do elenco, João Paulo tem contrato com o Santos até setembro de 2025. Ele foi um dos atletas que mais atuaram na atual temporada, com 59 partidas disputadas. Além disso, ele foi um dos arqueiros com mais defesas no Brasileiro. Contudo, não conseguiu evitar o descenso do Peixe.

Aliás, diversos jogadores também se manifestaram nas redes sociais após o rebaixamento. Além disso, o presidente Andres Rueda pediu desculpas pelo descenso.

Confira a nota oficial de João Paulo:

“Nação, na última semana talvez tenhamos vivenciado uma das maiores dores de nossas vidas. Algo que nunca imaginávamos que poderia vir acontecer, mas infelizmente aconteceu e não estávamos preparados para isso! A TORCIDA não merecia, o SANTOS FC NÃO MERECIA,O REI NÃO MERECIA. Porém, existem situações em nossas vidas que transcendem o nosso desejo, a nossa vontade. Gostaria de pedir perdão a cada torcedor que depositou suas forças e esperanças em nós, vocês foram fantásticos nos apoiando do início ao fim.

Tenham certeza que o Santos se reerguerá e mostrará novamente a sua força e sua grandeza. Esse rebaixamento não diminui tudo que a instituição construiu ao longo de sua história, de títulos e grandes jogadores, só tenho a agradecer por tudo que o Santos FC fez por mim, e espero ajudar a recolocar o Santos em seu devido lugar.

Agradeço imensamente todo carinho recebido nesses últimos dias.

Em relação as críticas e aos críticos, sabemos que existem e sempre existirão, mas não podemos nos deixar abalar, sei de meu empenho e dedicação em tudo que me proponho a fazer!”

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.