Cruzeiro mira técnico estrangeiro e formaliza proposta por Fernando Gago

O Cruzeiro já decidiu que o próximo treinador será estrangeiro. E o principal nome para a contratação é de Fernando Gago. Uma proposta, aliás, já foi feita no treinador de 37 anos.

As conversas já iniciaram. O treinador estava de férias com a família, mas já retornou a Argentina e a Raposa já tem diálogo aberto com o staff de Gago.

Tudo, no entanto, está no início. O Cruzeiro já fez uma proposta e entende ainda valores e tempo de contrato. As negociações não estão perto de encerrar.

Gago foi campeão do Troféu dos Campeões e Supercopa Internacional da Argentina. As conquistas das taças aconteceram em 2022, com o Racing. No clube ele também conseguiu recorde de vitórias seguidas, 10 no total. Na agremiação, aliás, ele disputou 109 partidas, com 53 vitórias, 28 empates e 28 derrotas.

Outro nome na lista do Cruzeiro é Gabriel Milito. Esse, no entanto, ainda não é tratado como prioridade na Raposa.