John Kennedy admite ansiedade, mas diz que elenco está confiante: ‘Bem focados’

Autor do gol do título inédito da Libertadores, John Kennedy voltou a descolorir o cabelo para a disputa do Mundial de Clubes. Nesse sentido, o Fluminense embarca para Jidá nesta terça-feira (12), com direito a AeroFlu. O time estreia na próxima segunda-feira (18), quando enfrentará o Auckland City, Al-Ittihad ou Al-Ahly nas semifinais da competição. Assim, o atacante revelou ter o ‘friozinho na barriga’ nos momentos que antecedem o início do torneio.

“Estamos bem focados, treinando bem, forte. Ansiedade é de sempre, fiozinho na barriga, sentir o clima lá na Arábia. Daqui a pouco acaba isso, a gente embarca bem e confiante” disse John Kennedy à “FluTV”.