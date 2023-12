Arsenal segura empate contra PSV e clubes vão às oitavas da Champions

Arsenal e PSV estão classificados para as oitavas de final da Champions. Embora os holandeses tenham produzido mais nesta terça-feira (12), os Gunners conseguiram segurar o empate por 1 a 1 no Philips Stadion e as equipes encerraram a fase de grupos nas vagas de classificação para o mata-mata. Nketiah abriu o placar para os visitantes, enquanto Vertessen deixou tudo igual para os donos da casa.

As equipes já entraram em campo com a vaga garantida, mas protagonizaram um belo jogo de futebol para encerrar a fase de grupos da Champions em alto nível.

Dessa maneira, o Arsenal encerra a primeira fase na liderança do Grupo B, com 13 pontos. Por outro lado, o PSV perdeu os 100% de aproveitamento em casa, e ficou com a vice-liderança do grupo, com nove pontos.

PSV x Arsenal

O primeiro tempo foi animado e o PSV conseguiu se impor dentro de casa. Os holandeses criaram as melhores oportunidades, mas foi o Arsenal quem levou a vantagem para o intervalo. Nketiah recebeu um passe de Reiss Nelson e chutou rasteiro com a perna esquerda para abir o placar.

Na volta do intervalo, o PSV manteve uma boa postura e, dessa vez, o gol saiu. Logo aos quatro minutos, Vertessen finalizou de dentro da área e deslocou o goleiro para deixar tudo igual. O gol animou os donos da casa, que ainda vieram a acertar a trave com chute de Saibari. No entanto, o Arsenal conseguiu melhorar após algumas alterações, teve um gol anulado por impedimento e segurou o empate até o apito final.

