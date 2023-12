Lens vence o Sevilla e confirma vaga para a Europa League

O Lens venceu o Sevilla por 2 a 1 nesta terça-feira (12), pela sexta e última rodada da Champions League. Com esse resultado, o time francês, que jogou em casa, confirmou a vaga para a Europa League (terceiro lugar). A equipe espanhola, por sua vez, que encerra a competição sem nenhuma vitória, ficou com a lanterna do Grupo B. Os gols no Stade Félix-Bollaert foram marcados por Frankowski e Angelo Fulgini. Sérgio Ramos fez o tento do Sevilla.

Também pelo Grupo B, PSV e Arsenal empataram por 1 a 1. Ambos se classificaram às oitavas de final da competição, com o inglês na liderança.

Como foi o jogo

Em busca da vitória para tirar o Lens da terceira posição e, assim, conquistar a vaga para a Europa League, o Sevilla dominou as ações do primeiro tempo. Dessa forma, teve maior posse de bola e as melhores chances na primeira etapa. Um dos destaques do time espanhol foi Rakitic, que perder uma grande oportunidade de tirar o zero do placar aos 28 minutos.

A segunda etapa teve um cenário próximo ao do tempo anterior. Com o Lens postado no campo defensivo, o time espanhol teve que usar a criatividade para furar o bloqueio. Aos 11 minutos, Adrià Pedrosa mandou a bola no travessão do gol de Brice Samba. Enquanto isso, o time da casa buscou o contra-ataque. Aliás, foi assim que Medina, em velocidade, sofreu pênalti aos 14′. Frankowski foi para a bola e acertou um balaço no fundo da rede.

Já aos 23′ o Sevilla teve a chance do empate com En-Nesyri, mas o marroquino parou no goleiro adversário. A grande oportunidade foi aos 30′, quando o próprio En-Nesyri sofreu pênalti de Medina. O experiente Sérgio Ramos foi para a cobrança, chutou e Samba defendeu. No entanto, o VAR avisou ao árbitro que o goleiro se adiantou na hora do chute. Assim, o zagueiro teve mais uma chance, mas desta vez não desperdiçou, com um lindo toque de cavadinha. Na comemoração, chutou a mão do goleiro adversário, que foi pegar a bola, e levou cartão amarelo. Já no fim da partida, o time francês chegou ao seu segundo gol no último minuto, com Angelo Fulgini, carimbando a vaga para a Europa League.

