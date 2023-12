Vegetti define Ramón e Emiliano Díaz como ‘complemento perfeito’

Com o Vasco de férias, os torcedores olham para trás e analisam, agora sem preocupação, a jornada do time carioca na reta final do Brasileirão. É inegável que o segundo turno cruz-maltino foi fundamental para que a equipe conseguisse fugir do rebaixamento, e isso passa por contratações importantes, como por exemplo do atacante Vegetti e do técnico Ramón Díaz. Nesta terça-feira (12), o atacante avaliou esses momentos e aproveitou para enaltecer o comandante argentino.

Segundo o “pirata”, não é segredo para ninguém o conhecimento do treinador no futebol mundial. Mas, alinhada a qualidade de Ramón, Vegetti enaltece o filho e auxiliar do técnico, Emiliano Díaz. Segundo ele, os dois formam um “complemente perfeito”.

“O Ramón é um ícone do futebol argentino, mas que há décadas já ganhou o mundo. É um treinador muito respeitado mundialmente. O currículo dele fala por si só. O Emiliano já foi jogador, tem no sangue essa veia do Ramón também, então é um complemento perfeito. Sem dúvida a nossa comissão teve papel decisivo para ajudar o nosso elenco, recuperar a confiança daqueles que iniciaram o ano, e souberam administrar a enorme pressão que era sair de uma situação muito adversa para chegar ao objetivo”, disse o jogador, em entrevista ao “Ge”.

União do elenco foi fundamental

A chegada de Ramón, como dito anteriormente, foi fundamental para a permanência do Vasco na primeira divisão. No entanto, de nada adiantaria se o elenco vascaíno não tivesse feito a sua parte em campo. Assim, Vegetti cita a união do grupo como um grande fator desta volta por cima. Além disso, citou, novamente, a comissão técnica.

“A nossa missão no campeonato era muito difícil. Era uma maratona, digamos assim. O Vasco largou mal no Brasileiro e, quando cheguei, ainda estava em último, muito atrás do 16º colocado. Mas uma coisa que me impressionou muito desde o início foi a união do grupo. Podia ser o atleta mais experiente ou mais jovem, todos tinham certeza que o trabalho estava sendo bem feito, e que uma hora os frutos viriam”, detalhou.

“Não foi fácil, mas creio que o resultado final é a prova de que temos um grupo de homens que não se intimidam com a dificuldade. E que nunca desistiu ou deixou de acreditar que era possível. É preciso destacar também o trabalho da nossa comissão técnica, que foi fundamental”, completou.

Veja outras respostas de Vegetti

Escolha pelo Vasco

“Sempre tive um desejo de atuar no Brasil em um grande clube. Já estava há algumas temporadas no Belgrano e queria ter uma experiência de atuar fora do meu país. Quando chegou a proposta do Vasco, que é um grande clube não só do Brasil, mas do nosso continente e do mundo, era o desafio que gostaria de encarar. Não foi uma decisão simples ou fácil de tomar. Estava estabilizado no Belgrano. Mas ser uma proposta de um clube como o Vasco pesou para que fizesse a opção pela vinda.”

Provocação ao venezuelano Soteldo

“Estávamos em uma situação complicada e não achamos oportuno o que ele fez naquela partida. Não trouxe nenhum tipo de vantagem para ele aquela jogada. Quando atingimos o objetivo foi mais uma coisa interna do grupo, relembrando o caminho que passamos até chegar ali. Acabou tomando uma forma maior do que realmente foi para o nosso grupo o que fizemos ali no campo. Mas todos sabemos que o Soteldo é um grande jogador, um craque. Mas nosso foco sempre foi o Vasco e estamos felizes que no fim atingimos o nosso objetivo.”

