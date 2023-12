Rafael treina no Nilton Santos durante as férias

Enquanto os demais jogadores do Botafogo curtem as férias neste fim de ano, após um fim de temporada para lá de estressante e, claro, decepcionante, Rafael aproveita para melhor a sua forma física. O lateral-direito, que se recupera de uma grave lesão no joelho esquerdo, realiza atividades no Estádio Nilton Santos.

Na tarde desta terça-feira (12), o camisa 2 postou um vídeo de um dos trabalhos, com a legenda “mais um de hoje”. Quem o acompanha é Fábio Azevedo, fisiologista do Botafogo.

Lesão de Rafael

O lateral-direito alvinegro se machucou ainda no primeiro tempo da vitória de 2 a 0 sobre o Vasco, no Nilton Santos, pela 13ª rodada do Brasileirão. O jogo foi no dia 2 de julho. Em razão da gravidade da contusão, o jogador precisou passar por uma intervenção cirúrgica de reconstrução do tendão patelar.

Assim, a expectativa é que ele fique à disposição do Botafogo para os primeiros jogos do Campeonato Carioca, em janeiro.

Planos para 2024

A próxima temporada pode ser a última de Rafael como jogador. Afinal, ele afirmou, recentemente, que deve se aposentar em dezembro de 2024. Com contrato até o fim de 2023, o lateral está muito perto de renovar o seu vínculo com o Glorioso por mais um ano. Aliás, o sonho de conquistar o título da Libertadores é a principal meta para o jogador no provável último ano de sua carreira.

