Napoli avança às oitavas da Champions ao bater o Braga

O Napoli confirmou o favoritismo nesta terça-feira (12/12), diante do Sporting de Braga. Em duelo pela úiltima rodada do Grupo C da Champions, venceu em seu estádio, o Diego Armando Maradona, por 2 a 0. Dessa forma, confirmou o segundo lugar, com 10 pontos (atrás apenas do Real Madrid) e se classificou para as oitavas de final da competição. Serdar (contra) e Osimhen fizeram os gols.

O Braga, que tinha de vencer para ir às oitavas, terminou com quatro pontos. Mas como ficou na terceira posição, avançou para a repescagem da Liga Europa (contra algum segundo colocado da fase de grupos da outra competição europeia). O Union Berlin, derrotado pelo Real Madrid, ficou em último, com três pontos.

Veja aqui a tabela de classificação da Champions

Napoli mata o jogo no primeiro tempo

Em casa e jogando pelo empate para avançar de fase, o Napoli tratou de deixar a bola com rival português. O Braga foi guerreiro, praticamente com a mesma posse de bola (49%) e mais finalizações do que os napolitanos (7 a 2). Só que os bracarenses não estavam com pé calibrado, errando o alvo. Já o time da casa, nas duas finalizações que deu, marcou. Aos nove, Serdar Saatçi foi cortar um cruzamento de Politano e marcou contra. O goleiro Matheus chegou a tirar, mas a bola já tinha entrado. Aos 32, Osimhen, numa jogada que contou com o trabalho do brasileiro Nathan, meio sem querer meteu a bola para a rede, ampliando.

Com a desvantagem e precisando do resultado para não ser eliminado na Champions, o Braga foi ao ataque. Mas teve muitoa dificuldade para furar o sistema defensivo do Napoli. Mas deu espaços para o Napoli quase ampliar em contra-ataques com Anguissa e Osimhen. Além de uma na trave e uma defesa do goleiro Matheus. O Braga mandou uma na trave no fim. Mas saiu em branco e fora da Champions. Contudo, ainda lutando por vaga às oitavas para a Liga Europa.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.